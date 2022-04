Mulher cai de cachoeira em Sobradinho

Após a colisão, sentiu muita dor nas pernas, costas e não conseguiu movimentar os membros inferiores

Uma mulher, de 28 anos, sofreu um acidente e caiu de uma cachoeira em Sobradinho no fim da manhã desta sexta-feira, 22. A vítima, identificada como C.G.P.S, despencou de uma pedra na Cachoeira do Poço Azul, no ponto conhecido como Cachoeira do Suicídio, localizada no Núcleo Rural Lago Oeste.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), chamado para prestar socorro, informou que a mulher caminhava na encosta da cachoeira, momento em que escorregou na pedra e caiu. Após a colisão, sentiu muita dor nas pernas, costas e não conseguiu movimentar os membros inferiores.

Ainda conforme os bombeiros, ela estava em um ponto inacessível. As viaturas e a aeronave chegaram até um local que ficava a cerca de 2 km de onde a vítima se encontrava. A partir daí, as equipes passaram a abrir caminho no mato em busca de localizar a vítima e os amigos dela.

O médico que tripulava o Resgate Aéreo 04, também acompanhou a caminhada. Depois de algum tempo ela foi localizada pelas equipes e avaliada pelo médico, que suspeitou de lesão no quadril e na coluna lombo sacra. Foi então, imobilizada, recebeu hidratação venosa e analgesia, sendo transportada a pé pelos militares, até a aeronave e de lá, levada pela Aeronave até o Hospital de Base do Distrito Federal (HBB), consciente, orientada e estável.

O CBMDF ainda emitiu um alerta sobre o ocorrido. Segundo a corporação,a vítima teve sorte pois estava acompanhada e, mesmo que as pessoas que estavam com ela, não tivessem condição de prestar socorro. Felizmente, os presentes puderam acionar os militares que se deslocaram o mais rápido possível e realizaram a busca e o resgate.

Os bombeiros deixaram a orientação de segurança nesses casos. Quem for deslocar para cachoeiras ou similares, deve:

Ir acompanhado por quem tenha conhecimento da área;

Deixar um telefone de contato com alguém que esteja na cidade;

Informar a região que deve percorrer;

Dar uma previsão de horário de inda e da volta;

Ter sempre a preocupação com a previsão do tempo, prevenindo surpresas no volume dos rios e das quedas d’água.