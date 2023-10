Mulher, 45 anos e pós-graduada é o perfil da maioria no GDF

Levantamento mostra que elas dominam também mais de 51% dos cargos de assessoramento e chefia; força de trabalho conta com quase 110 mil servidores

As mulheres são a maioria no serviço público do Governo do Distrito Federal (GDF). De acordo com o Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), em setembro de 2023, elas ocupavam 64,03% das posições, entre 109.110 servidores, e os homens 35,97%. A maioria feminina é uma realidade entre os cargos comissionados, ocupados por não concursados, que somam 7.387 servidores. Desse total, elas estão em 52,63% das posições e os homens em 47,37%. Entre os concursados, as mulheres ocupam 51,23% dos cargos e funções gratificadas, enquanto que os homens representam 48,77%.

O perfil completo dos servidores pode ser consultado no site da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (Seplad), no Painel Estatístico de Pessoal, ferramenta desenvolvida pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas (Sugep), da pasta.

De acordo com o subsecretário de Gestão de Pessoas da Seplad, Ricardo Trigueiro, existe uma dedicação dos servidores, de modo geral, a prestar serviços de excelência. Para ele, as mulheres sempre demonstraram zelo pela administração pública. “Estou há 17 anos no serviço público e sempre tive boas experiências trabalhando com gestoras. Elas sempre mostraram que é possível fazer um serviço público com comprometimento, buscando sempre atender aos anseios do cidadão do DF ”, garante.

Em relação à escolaridade, a maioria dos servidores de carreira ativos do GDF tem ensino superior completo (38,11%). Os que têm especialização vêm em seguida, com 37,22%, enquanto aqueles com ensino médio completo representam 15,68% dos profissionais.

No que diz respeito à idade dos servidores de carreira ativos, a média é de 45 anos para as mulheres e 47 para os homens. O GDF tem 76.698 servidores de carreira ativos; e, pela distribuição dos cargos ocupados, a maioria, 27,5%, é de professores da educação básica (21.092), seguidos por 11,99% de técnicos em enfermagem (9.195) e 6,49% de médicos (4.981).

O maior número de servidores ativos está concentrado na Secretaria de Educação (SEE), com 29,64% do efetivo. Em seguida, aparece a Secretaria de Saúde (SES), com 28,12%.

Conquistas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O GDF, empenhado em fortalecer a administração pública, nomeou, desde 2019, 21.566 servidores concursados. Em 2023, já foram 6.424 nomeações em áreas estratégicas, para assegurar o bom funcionamento de serviços prioritários ao cidadão do Distrito Federal.

Entre os profissionais de carreiras beneficiadas, destacam-se professores, assistentes de educação, médicos, bombeiros, dentistas, defensores públicos, enfermeiros, auditores tributários e procuradores. Para garantir as nomeações, foi necessária comprovação orçamentária e atendimento à legislação vigente.

No caso dos procuradores, 63 advogados públicos ingressaram na carreira, em nomeação considerada a maior da história do DF para a categoria. Após essa nomeação, o quadro desses profissionais aumentou em 30%. Atualmente, há 195 advogados públicos em exercício.

Além disso, o governador Ibaneis Rocha (MDB) determinou o aumento salarial de 18%, dividido em três parcelas anuais e lineares, para diversas categorias de servidores concursados, bem como o reajuste de 25%, em parcela única, para cargos comissionados. O aumento contempla cerca de 185 mil servidores, entre ativos, inativos, pensionistas e comissionados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O governador Ibaneis Rocha assumiu o compromisso e já começou a cumprir, tudo dentro de um projeto de responsabilidade fiscal e orçamentária”, explica o secretário de Planejamento, Orçamento e Administração, Ney Ferraz Júnior. E ele conclui: “Esse é um governo que fez muito mais que outros tantos. Estamos investindo na valorização do servidor, em obras, fomentando a economia local e sempre, como determina o governador Ibaneis, de olho no futuro da nossa cidade”.

Com informações da Agência Brasília