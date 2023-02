Muita folia! Confira a programação do Carnaval no DF

Para matar a saudade de três anos sem eventos, o Carnaval deste ano vai ter várias opções de folia para os brasilienses. Ontem, o GDF também revelou novidades sobre os desfiles das escolas de samba da capital

Por Gabriel de Sousa

Para desafogar as tristezas do período mais intenso da pandemia, o Carnaval deste ano promete trazer muita diversão para os brasileiros. Aqui no quadradinho não será diferente, já que os brasilienses vão ter de volta os tradicionais bloquinhos que animam a cidade em vários dias das próximas semanas.

Além do retorno das folias tão esperadas, os brasilienses também vão contar com novidades no feriadão deste ano, já que a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC/DF) está empenhada em fazer um Carnaval nunca visto antes no espaço ao redor do Eixo Cultural Ibero-americano (antiga Funarte), que fica no Eixo Monumental, próximo ao Palácio do Buriti.

Este sábado (11) será marcado pelo retorno da tradicional Gran Folia, que irá trazer vários bloquinhos no Eixo Cultural entre às 17 horas e a meia-noite. O retorno das folias na antiga Funarte será no dia 25, onde a Cultura vai preparar uma “Ressaca do Carnaval de Brasília” que irá contagiar os foliões com festividades até a madrugada. Segundo a SECEC/DF, a programação dos eventos organizados pelo GDF deve ser divulgada nos próximos dias.

Ontem, durante uma cerimônia na Fundação Hemocentro de Brasília, a governadora interina Celina Leão (Progressistas) destacou o envolvimento do governo local com a programação especial do feriado e o reforço da segurança dos foliões. “Fizemos uma campanha colocando o nosso Carnaval como o Carnaval da paz, e vamos lutar para que seja o melhor e o mais tranquilo carnaval do DF”, disse.

Confira o calendário de bloquinhos!

Além dos bloquinhos que serão organizados pelo GDF, os foliões vão voltar a se divertir em antigos blocos de tradição na capital, além de poder experimentar novos cordões que irão começar a desfilar neste feriado. Para te ajudar a se preparar para a agenda de Carnaval, o Jornal de Brasília preparou uma lista com as datas, horários e locais dos grupos que irão festejar nas ruas do quadradinho.

Sexta-feira, 10 de fevereiro:

19h às 22h – Bloco Samba da Mulher Bonita / Centro Comercial Cruzeiro Velho

20h – Canteiro do Samba: Esquenta do Carnaval, com Bora Coisar, Maria Vai Casoutras e 7 na Roda e outros convidados / Galeria dos Estados

21h – Samba Conic no Bar do Chicão / Ensaio de Carnaval – Conic

Sábado, 11 de fevereiro:

15h às 22h – Bloco Fio Desencapado / Setor de Oficinas do Sudoeste

16h às 22h – Bloco do Fundão Batidão Tropical / Salão Comunitário do Riacho Fundo I

17h – Carnaval Urgente / Setor Bancário Sul

17h – Bloco da Sereia em Pé / 205 Norte

17 às 00h – Gran Folia / Eixo Cultural Iberoamericano

Domingo, 12 de fevereiro:

16h – SESC + Samba, com ARUC e Xande de Pilares / Setor Comercial Sul

Quinta-feira, 16 de fevereiro:

16h às 00h – Ministério do Namoro / Praça dos Prazeres (201 Norte)

Sexta-feira, 17 de fevereiro:

10h às 22h – Setor Carnavalesco Sul / Setor Comercial Sul

16h às 00h – Ministério do Namoro / Praça dos Prazeres (201 Norte)

18h – Bloco dos Prazer / Praça dos Prazeres (201 Norte)

18h às 1h – CarnaMuseu com Bloco Libre! / Memorial Indígena

19h – Quadradim da Folia, com DJ Pamtaleão, DJ Tammy e DJ Ruxel / Bosque ao lado do Ginásio Nilson Nelson

Sábado, 18 de fevereiro:

13h30 às 20h30 – Mamãe Taguá / Pistão Norte de Taguatinga

14h – Quadradim da Folia, com Samba Urgente, Dhi Ribeiro, 7 na Roda, Harmonia do Sampler e AAAEEO Axé das Antiga / Bosque ao lado do Ginásio Nilson Nelson

15h – Bloco do Rock / Galeria dos Estados

16h às 22h – Bloco da Toca / Águas Claras

16h às 22h – Bloco do Limbo / Setor Comercial Sul

18h às 1h – CarnaMuseu com CarnaReggae / Memorial Indígena

21h – Mulheres de Carnaval com Bloco Sereia sem Pé / Birosca do Conic

Domingo, 19 de fevereiro:

10h às 22h – Setor Carnavalesco Sul / Setor Comercial Sul

12h às 19h – Charretinha & Tropicaos / Em frente ao Armazém do Geraldo, na Vila Planalto

12h às 20h – Bloco Infantil Carnapati, com a participação Dj D-Day, Cia de Teatro Mapati, Banda Vamos FullGil, Fanfarra Infantil Carnapati e Comboio Percussivo / Praças das Fontes do Parque da Cidade

13h às 20h30 – Baratinha / Estacionamento 12 do Parque da Cidade

14h – Quadradim da Folia, com Bloco Eduardo e Mônica, Galo Cego, Aparelhinho, Thiago Nascimento, DJ Umiranda, Clima de Montanha / Bosque ao lado do Ginásio Nilson Nelson

14h às 22h – Montadas / Setor Bancário Norte

15h – Bloco do Rock / Galeria dos Estados

16h às 00h – Ministério do Namoro / Praça dos Prazeres (201 Norte)

16h às 00h – Baratona / Torre de TV

16h às 22h – Bloco da Toca / Águas Claras

17h às 00h – Raparigueiros / Eixo Monumental

18h às 1h – CarnaMuseu com Bloco Hip Rap / Memorial Indígena

Segunda-feira, 20 de fevereiro:

10h às 22h – Setor Carnavalesco Sul / Setor Comercial Sul

12h às 20h – Bloco Infantil Carnapati, com a participação Dj D-Day, Cia de Teatro Mapati, Banda Vamos FullGil, Fanfarra Infantil Carnapati e Comboio Percussivo / Praças das Fontes do Parque da Cidade

13h às 21h – Bloco Pacotão / 302 Norte

13h30 às 20h30 – Bloco PCD Portadores da Alegria / Estacionamento 12 do Parque da Cidade

14h – Quadradim da Folia – Bloco Pineapple (Froid & Cynthia Luz, Djonga, Derxan, BIN & Borges, Oruam & Chefin, PL Quest & Bielzin, Poesia Acústica & Chris MC, N.I.N.A & César MC / Bosque ao lado do Ginásio Nilson Nelson

14h às 22h – Carnaval de Todas as Cores / Estacionamento 09 do Parque da Cidade

16h às 00h – Ministério do Namoro / Praça dos Prazeres (201 Norte)

18h às 1h – CarnaMuseu com Bloco Punk Rock / Memorial Indígena

Terça-feira, 21 de fevereiro

10h às 22h – Setor Carnavalesco Sul / Setor Comercial Sul

12h às 20h – Bloco Infantil Carnapati, com a participação Dj D-Day, Cia de Teatro Mapati, Banda Vamos FullGil, Fanfarra Infantil Carnapati e Comboio Percussivo / Praças das Fontes do Parque da Cidade

14h – Quadradim da Folia – Largo Tudo, Benzadeus, Largo Tudo, Doze por Oito e DJ Chicco Aquino / Bosque ao lado do Ginásio Nilson Nelson

14h às 22h – Carnaval de Todas as Cores / Estacionamento 09 do Parque da Cidade

18h às 1h – CarnaMuseu com Bloco do Forró com Carimbó / Memorial Indígena

15h às 19 – Bloco Pega Ninguém / Setor Comercial Sul

16h às 00h – Ministério do Namoro / Praça dos Prazeres (201 Norte)

20h – Delírio de Carnaval com Harmonia do Sampler, Cabra Guaraná, Dolfits (do Divinas Tetas) e DJ Ops / Bar do Chicão, no Conic

Quarta-feira, 22 de fevereiro:

12h às 22h – CarnaFlow / Praça do Cidadão, na Ceilândia

Sábado, 25 de fevereiro

17h às 00h – Ressaca do Carnaval de Brasília / Eixo Cultural Ibero-americano

GDF destina R$ 7 milhões para desfile de escolas de samba

Após dez anos de interrupção, os desfiles de escolas de samba que encantaram gerações de brasilienses vão voltar a ser realizados neste ano. Como forma de celebrar o 63º aniversário de Brasília, o evento vai acontecer entre os dias 20 e 22 de abril e, assim como as programações do Carnaval do GDF, também será realizado no espaço externo do Eixo Cultural Ibero-americano.

Para tornar possível o retorno dos desfiles, que foram interrompidos em 2014 por falta de verbas governamentais, a SECEC/DF divulgou ontem um edital que vai selecionar organizações da sociedade civil para apoiar e produzir a realização da atração carnavalesca.

Com recursos de R$ 7 milhões, a organização selecionada vai apoiar as ações de planejamento, concepção e confecção de fantasias e adereços para os desfiles das escolas de samba. Além disso, caberá a ela auxiliar na organização, produção e estruturação das apresentações no Eixo Cultural Ibero-americano, que promete se tornar um dos sambódromos mais sofisticados do país.

“Nós vamos dar a infraestrutura necessária para que as escolas de samba possam fazer suas apresentações em um sambódromo digno, o mais bonito do país, para que se faça um desfile de escola de samba de gala, com toda pompa que ele merece”, afirmou o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues.

As inscrições no edital devem ser feitas até o dia 8 de março, devendo ser encaminhadas para o e-mail: [email protected] e [email protected] com o título: “Apoio à realização do desfile das escolas de samba”. O resultado preliminar será divulgado em breve no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).