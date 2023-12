Mudança no funcionamento do transporte coletivo no ano-novo

Viagens de ônibus terão reforço para atender ao comércio e às festas de Réveillon

O transporte público coletivo do DF irá funcionar com uma programação especial na passagem do ano para 2024. A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) preparou uma operação que inclui reativação de linha e reforço de viagens para atender ao movimento do comércio e também das pessoas que vão participar das festas de Réveillon.

Todas as operadoras deverão reforçar as linhas mais demandadas para que os usuários do transporte público possam chegar às suas residências após o término do horário comercial. A mesma regra vale para os shows e festa de passagem do ano na Esplanada dos Ministérios, que tem expectativa de público de 50 mil pessoas.

A Semob reativou a linha 103.1, da Piracicabana, para atender o itinerário Rodoviária do Plano Piloto-Pontão do Lago Sul. As viagens serão realizadas conforme a demanda e a linha deverá ter, no mínimo, uma viagem por hora a partir das 12h do dia 31 de dezembro. A linha 103.1 vai atender também os passageiros que desejarem se deslocar para a Praça dos Orixás.

As concessionárias do transporte público coletivo deverão reforçar, ainda, as viagens de ônibus para atender as festas de fim de ano em Planaltina, onde haverá shows na rua do Restaurante Comunitário, e em Ceilândia, que terá shows na Praça da Bíblia.

Metrô-DF

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal informou que o Metrô-DF irá funcionar das 8h do dia 31 de dezembro às 2h da madrugada do dia 1º de janeiro. Os passageiros deverão ficar atentos sobre os horários de funcionamento das estações. Na Estação Central, o embarque e desembarque será o tempo todo, das 8h às 2h. Nas demais estações, haverá embarque e desembarque até as 23h30. Após esse horário, somente desembarque.

No primeiro dia de 2024, excepcionalmente, o Metrô-DF não irá funcionar e os trens voltarão a circular a partir das 5h30 do dia 2 de janeiro.

*Com informações da Semob-DF

Agência Brasília