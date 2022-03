MPDFT verifica falta de placas e parafusos corticais em inspeção no Hospital do Gama

A 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde (Prosus) vai requisitar a reposição das peças

Uma inspeção realizada nesta terça-feira, 8, pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) identificou a falta de placas e parafusos corticais no Hospital do Gama. A 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde (Prosus) vai requisitar a reposição das peças.

“Diante dessas deficiências, vamos requisitar à Secretaria de Saúde (SES) a reposição dessas peças, que são fundamentais para a realização de cirurgias ortopédicas”, informa o promotor de Justiça Clayton Germano.

Serviços e cirurgias de ortopedia oferecidos pelos hospitais da rede pública do Distrito Federal vêm sendo fiscalizados pela 2ª Prosus constantemente. Até o momento, já foram realizadas inspeções no Hospital Regional de Taguatinga e de Base. Estão previstas ainda visitas aos hospitais de Planaltina, Sobradinho, Paranoá, Ceilândia e Santa Maria.

Representantes da promotoria estão conversando com os profissionais responsáveis pela área, requisitando informações e documentos sobre a escala de ortopedistas, centro cirúrgico, disponibilidade de órteses, próteses, condições das salas de cirurgia e equipamentos.

O Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) quer verificar quando e como os pacientes que precisam de cirurgias ortopédicas estão sendo atendidos e em qual periodicidade. O órgão está requisitando, semanalmente, a todos os hospitais da rede pública, a listagem dos pacientes que estão aguardando por cirurgias na área de ortopedia.