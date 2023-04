MPDFT destina recursos para projeto ambiental em Santa Maria

Com os recursos de Acordo de não persecução Penal (ANPP) foi possível a entidade assistencial e cultural comprar materiais e insumos

A 5ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (Prodema), por meio do Setor de Medidas Alternativas de Santa Maria, destinou recursos para a instituição do Núcleo de Formação Popular Família Hip Hop/ Moinho de Vento, localizada em Santa Maria.

Com os recursos de Acordo de não persecução Penal (ANPP) oriundo de descarte ilegal de resíduos, homologado pelo Poder Judiciário, foi possível a entidade assistencial e cultural comprar materiais e insumos para profissionalizar a Horta Comunitária Moinho de Vento.

Foram feitas ações de recuperação e de reestruturação física da horta e da composteira. Além disso, está sendo produzido material educativo, que será distribuído na comunidade para orientar sobre o uso correto da composteira e evitar que seja inviabilizada por resíduos inapropriados.

Para o promotor de Justiça da Prodema Paulo José Leite Farias, a iniciativa é importante porque fomenta a conscientização ambiental e cultural da comunidade de forma integrada.“O hip hop, o break dance (modalidade olímpica) e as hortas comunitárias são atividades que podem parecer distantes uma da outra, mas que têm em comum a valorização da cultura local e o empoderamento das comunidades. Ao reconhecer e valorizar essas atividades, contribuímos para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável, que valoriza a diversidade cultural e a preservação do meio ambiente.”

A horta, além de atender a comunidade de Santa Maria, recebe usuários dos serviços da Rede Social da cidade. Em maio, a Gerência de Atendimento em Meio Aberto (GEAMA) encaminhará dez adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa para as oficinas na Horta Comunitária Moinho, integrando atividades culturais e ambientais educativas.

A instituição existe desde 1999 e em 2011 passou a ocupar um espaço abandonado e a promover ações culturais e socioambientais com significativo impacto na comunidade de Santa Maria. A horta comunitária foi criada durante a pandemia como forma de complementar a cesta básica dos moradores. O projeto foi ampliado para que a comunidade não só recebesse os alimentos, mas também plantasse com isso valorizando a atividade de plantio. O objetivo é promover a conscientização socioambiental desses jovens