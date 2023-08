Motos viram aliadas dos bombeiros no resgate de vítimas de acidente no DF

Viaturas de motorresgate reduzem tempo de deslocamento dos militares, permitindo atendimento mais célere

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) conta com um importante aliado no atendimento de ocorrências que demandam maior urgência no resgate. As chamadas motorresgates são viaturas que permitem aos militares de salvamento da corporação um deslocamento mais ágil até os locais de acidentes, garantindo um primeiro atendimento mais célere das vítimas.

Dados do Grupamento de Atendimento Pré-Hospitalar (Gaeph) do CBMDF mostram que, em todo o ano passado, foram 713 ocorrências atendidas só com o auxílio das viaturas de motorresgate. Atualmente, os bombeiros contam com 27 viaturas de modelo Honda XRE 300cc e Honda CB 500 Trail para os atendimentos.

Fluidez no trânsito

A grande vantagem está na velocidade de deslocamento dessas viaturas de duas rodas. Os bombeiros calculam que, enquanto uma ambulância leva ao menos oito minutos para chegar ao local de um acidente, as motos podem fazer esse percurso em uma média de quatro minutos.

“O tempo de resposta é bem reduzido com as motos de resgate, já que o obstáculo do trânsito não existe para essas viaturas”, explica o sargento Clemilton Guimarães, do Gaeph. “As motocicletas se deslocam sem impedimento no trânsito fechado, que não atrapalha, diferentemente do que ocorre com as viaturas de quatro rodas. Por este motivo, a gente tem conseguido reverter muitos casos de gravidade cardiorrespiratória, por exemplo.”

Todas as motos usadas pelos bombeiros carregam materiais obrigatórios e cruciais ao atendimento das vítimas. Entre esse equipamento, estão aparelhos para aferição de sinais vitais, colares cervicais e estruturas para estabilização de pacientes, além de desfibriladores e bolsas de válvula máscara (BVMs).

Aulas gratuitas

O Corpo de Bombeiros do DF disponibiliza mensalmente aulas de direção defensiva para motociclistas. Neste mês, essas atividades terão a participação de 48 condutores.

O curso é inteiramente gratuito e aberto à comunidade. Neste mês, a primeira turma será ministrada nos dias 23, para condutores do nível básico, e 28, para motociclistas de nível avançado.

Na ocasião, os participantes também serão instruídos com informações sobre como proceder com um atendimento pré-hospitalar em acidentes.

Com informações da Agência Brasília