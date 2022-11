Motorista que provocou a morte do motociclista idoso estava embriagado

Após a chegada da Polícia Milital, o condutor do veículo realizou o teste do bafômetro, que acusou que ele estava embriagado

Um acidente fatal marcou a manhã deste sábado (19). Por volta das 7h30, um veículo colidiu com uma moto na DF-230, próximo ao Morro da Capelinha, em Planaltina, e o motociclista, um senhor de 62 anos, não resistiu.

Apesar da chegada do Corpo de Bombeiros, a vítima não resistiu. A Polícia Militar foi chamada, e após o teste do bafômetro, feito de forma espontânea, constatou que o condutor do veículo estava embriagado. O aparelho registrou 0,71mg de álcool por litro de ar expelido, índice que é considerado crime.

Os militares então conduziram o motorista embriagado, que não se feriu no acidente, até a 16ª Delegacia de Polícia.