Motorista perde o controle e bate em árvore no Eixão Norte

O acidente acontceu na noite de sexta-feira (9), por volta das 21h, no Eixão Norte, na altura da quadra 111

O SAMU foi chamado para prestar atendimento à vítima de um acidente de trânsito na noite de sexta-feira (9), na altura da 111 do Eixão Norte, nos fundos do posto Ipiranga. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) e oito militares também foram ao local.

O motorista de um Peugeot branco perdeu o controle do carro enquanto estava no Eixão e bateu em uma árvore. Os dados dele não foram informados, mas o homem foi encontrado consciente e desorientado, com ferimento na boca.