Motorista perde o controle de carro e atinge poste de alta tensão, no Gama Leste

Um motorista perdeu o controle do caminhão e atingiu um poste na noite da última sexta-feira (27), no Gama.

No local da emergência, a equipe de socorro verificou que o GM Meriva, de cor prata, conduzido por um homem de 39 anos, tinha colidido com um poste de transmissão da rede de alta tensão, e que violência do impacto havia quebrado o poste que ficou sustentado pela fiação elétrica.

O condutor foi avaliado, passou pelos primeiros socorros e estava bem A Equipe de Salvamento gerenciou os riscos presentes na cena e fez o isolamento do local.

A Neoenergia foi acionada e iniciou o reparo da rede de transmissão, a PMDF foi acionada para o local.