Motorista morre após capotagem na BR-060, em Samambaia

O CBMDF também encontrou uma passageira que se queixava de dores na região da cervical e duas crianças com ferimentos leves

Um motorista morreu em um grave acidente na BR-060, altura da Quadra 511 de Samambaia, sentido Goiânia. O acidente ocorreu por volta das 15h52 do último sábado (29).

No local do acidente, o corpo de bombeiros encontrou o motorista, um homem de 54 anos, que estava preso nas ferragens do veículo, ao lado da sua esposa de 33 anos. A equipe também encontrou uma criança de 5 anos, que havia sido ejetada do carro no momento do capotamento, já a outra criança de 6 anos, havia sido retirada do interior do veículo por pessoas que passavam próximas ao capotamento.

Durante a intervenção, a equipe retirou das ferragens a passageira do carro, que foi atendida pelos Socorristas, queixava-se de dores na região da cervical, apresentava suspeita de TCE e Trauma na cervical, foi transportada para o HRT, consciente, orientada e estável. Já o condutor do veículo preso às ferragens, apresentava lesões mais graves, sendo o óbito constatado no local.

A criança de 5 anos, que foi ejetada no momento do acidente, apresentava fratura no braço direito, queixava-se de dores no corpo e no nariz, sendo transportada para o HRT, consciente, orientada e estável.

A outra criança, queixava-se de dores na região do tórax, sendo conduzida ao HRT, consciente, orientada e estável. A PCDF foi acionada para a perícia, o local ficou aos cuidados da PRF.