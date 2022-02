Motorista foge de abordagem, atropela ciclista e bate em carro

Segundo a PMDF, a perseguição se iniciou após eles verificarem que o carro estava com um alerta de roubo e tentarem abordar o motorista

Ao tentar fugir da abordagem policial, um homem atropelou e bateu em outro carro nesta quinta-feira (03). Os acidentes ocorreram na Via Estrutural, próximo ao viaduto de Taguatinga.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a perseguição se iniciou após eles verificarem que o carro T Cross tinha um alerta de roubo e tentarem abordar o motorista. Ao fugir, o homem atropelou um ciclista que estava no acostamento e faleceu na hora.

Após o crime, o homem ainda bateu em outro carro, um Ônix, de modo que o motorista e a passageira ficaram presos nas ferragens do veículo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o criminoso foi resgatado sem ferimentos. Já os passageiros do Ônix foram encaminhados para o Hospital de Base do Distrito Federal, com dores do tórax, membros inferiores, dores abdominais e no pescoço.

