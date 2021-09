Motorista embriagado é preso com arma em blitz no Paranoá

O homem se recusou a fazer o teste do etilômetro e foi autuado por dirigir sob efeito de álcool. Além disso, ele também foi autuado por dirigir sem possuir habilitação

Um motorista de 35 anos que dirigia embriagado e sem carteira de habilitação foi preso pela Polícia Militar com uma arma de fogo. O homem conduzia o veículo em velocidade acima da permitida e quase passou direto pelo ponto de bloqueio montado na DF 250, no Paranoá, na noite de sábado (25).

Os policiais do Grupo Tático Operacional Rodoviário (TOR) suspeitaram do veículo porque o motorista não reduziu a velocidade ao se aproximar da blitz, apesar de o local está bem sinalizado. Quando o carro parou, o motorista desceu com sinais claros de embriaguez.

O homem se recusou a fazer o teste do etilômetro e foi autuado por dirigir sob efeito de álcool. Além disso, ele também foi autuado por dirigir sem possuir habilitação.

Os policiais revistaram o automóvel e encontraram um revólver calibre 38 enrolado em um casaco sob o assoalho do banco do passageiro. A arma estava com a numeração raspada. O motorista não possui porte de arma de fogo. Os dois passageiros foram ouvidos e disseram que não sabiam nada sobre o revólver.

O motorista foi preso em flagrante e levado para a 6ª Delegacia de Polícia, no Paranoá. Os outros dois ocupantes do veículo foram liberados.