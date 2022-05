Motorista de app é flagrado com documento adulterado no DF

O veículo foi removido ao depósito e o condutor encaminhado à 27ª DP

Um motorista de aplicativo foi pego com o documento adulterado durante um patrulhamento no Riacho Fundo II, por uma equipe do Departamento de Trânsito do Distrito Federal. Eles avistaram o VW/Virtus de cor branca, estacionado de forma irregular na QC 04, altura da Escola Classe 01.

O condutor apresentou-se como proprietário do mesmo. Foi realizada vistoria veicular e, durante abordagem, o condutor apresentou o CRLV eletrônico na versão impressa e, em consulta ao sistema, os agentes de trânsito do Detran verificaram que o QRCode do documento era de um veículo Fiat/Palio, sendo que os dados expressos no documento se referiam ao veículo VW/Virtus, que estava com o licenciamento vencido e com restrição judicial.

O condutor admitiu ter adulterado o documento para poder rodar como motorista de aplicativo.

O veículo foi removido ao depósito de veículos de Taguatinga e, diante das circunstâncias, o condutor foi encaminhado à 27ª DP.