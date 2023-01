Motorista de aplicativo é salvo de sequestro pela PMDF

Homem caiu em emboscada criada por quatro suspeitos. Segundo a vítima, os autores o confundiram com um parente de um policial

Um motorista de aplicativo foi salvo pela Polícia Militar (PMDF) após sofrer um sequestro, na madrugada deste domingo (29).

Segundo a vítima, quatro homens pediram uma corrida no Pistão Sul, em Taguatinga, em direção ao Setor de Oficinas Norte (SOF Norte). Ao chegar no destino, os autores ameaçaram a vítima com uma faca e um simulacro de arma de fogo e a colocaram no porta-malas do carro.

Em seguida, os autores conduziram o carro pela Via Estrutural, onde havia um ponto de bloqueio montado pela PMDF. Eles ignoraram este ponto e seguiram viagem. Os militares, então, perseguiram o veículo.

Na altura do Hospital Anchieta, o suspeito perdeu o controle do veículo e rodou. Três dos quatro homens conseguiram fugir para uma área de mata próxima. O quarto indivíduo foi detido e levado à 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro). Dentro do carro estava o simulacro de arma de fogo e a faca usados para ameaçar a vítima.

O motorista de app foi resgatado do porta-malas do veículo. Ele disse aos policiais que o quarteto o confundiu com o parente de um policial, e que, por isso, foi ameaçado de morte durante todo o trajeto.

A Polícia Civil (PCDF) deve investigar o caso.