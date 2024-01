Motorista de 22 anos perde controle do veículo e invade residência no Recanto das Emas

No momento do incidente, nenhum ocupante da residência foi atingido

Às 22h12, na noite da última terça-feira (9), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a uma ocorrência impactante no Recanto das Emas. Três viaturas foram imediatamente deslocadas para a Quadra 205, Conjunto 18, onde uma condutora jovem, de 22 anos, perdeu o controle de um veículo GM/Onix branco, resultando em uma sequência de eventos que culminou na invasão de uma residência.

Ao chegar no local, as equipes de socorro depararam-se com o veículo GM/Onix colidindo com um FIAT/Gran Siena também de cor branca, que estava estacionado. O impacto lançou o veículo estacionado contra a parede interna da residência, causando danos a um cômodo da sala de estar.

A jovem condutora foi atendida pelos bombeiros e transportada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) com escoriações pelo corpo e um quadro de crise nervosa. Apesar da gravidade do acidente, a jovem estava consciente, orientada e estável.

Felizmente, no momento do incidente, nenhum ocupante da residência foi atingido pelo FIAT ou pelos escombros da parede.