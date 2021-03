Motociclista morre após colisão frontal na DF 280

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência empregando duas viaturas e oito militares

Uma colisão frontal entre um carro e uma motocicleta ocasionou na morte do piloto, na noite dessa sexta-feira (13). O acidente foi na DF 280, altura do Km 04, próximo à Usina de Furnas, em Samambaia, às 22h46. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência empregando duas viaturas e oito militares.

O automóvel de cor prata, que era conduzido pelo senhor Alexandre Pinto Sousa, 39 anos acertou uma moto de cor vermelha, que era conduzida pelo senhor Renato Francisco da Silva, 42 anos. A vítima foi atendida foi pelo CBMDF, porém já apresentava ferimentos graves e teve seu óbito confirmado ainda no local. O condutor do automóvel não se feriu.

O trânsito foi interditado durante o atendimento e permaneceu aos cuidados da PMDF, liberado após toda a ocorrência realizada.

As informações são do CBMDF