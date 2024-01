Motociclista morre após colisão com ônibus em Brazlândia

O motorista do ônibus e todos os passageiros não sofreram ferimentos

Na noite do último domingo (14), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 18h59 para atender a um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um ônibus na região de Brazlândia.

O episódio ocorreu na descida do Incra 08, após o Garrafão, na DF-180. Ao chegar ao local, a equipe de socorro se deparou com uma colisão frontal entre um ônibus de transporte coletivo urbano VW/M.POLO de cor branca e uma motocicleta cor preta. Infelizmente, o condutor da motocicleta, de 40 anos, foi encontrado sob o ônibus, com suspeita de fraturas nas pernas, mandíbula e trauma torácico. Os sinais vitais eram incompatíveis com a vida, e seu óbito foi constatado no local.

O ônibus, conduzido por um motorista de 44 anos, e todos os passageiros não sofreram ferimentos no momento da colisão. Após avaliação, nenhum deles necessitou de transporte para uma unidade de saúde. A via precisou ser parcialmente interditada para o atendimento, enquanto a dinâmica do acidente permanece desconhecida.