Motociclista morre após colidir com carro em São Sebastião

Equipes do Corpo de Bombeiros encontraram Zildomar Oliveira, de 41anos, com ferimentos e lesões incompatíveis com a vida

Na noite de sexta-feira (3), um motociclista morreu após colidir de frente com um carro no km 28 da BR 251, em São Sebastião. Equipes do Corpo de Bombeiros encontraram Zildomar Oliveira, de 41anos, com ferimentos e lesões incompatíveis com a vida. O condutor do carro de passeio, Neyr Martins, de 39 anos, foi atendido pelos socorristas e não apresentava ferimentos ou lesões. No veículo havia uma passageira, a sra. Bruna, 36 anos, que apresentava escoriações e dores pelo corpo, mas estava consciente, orientada e estável. A passageira foi transportada para o Hospital Regional do Paranoá. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.