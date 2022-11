Motociclista idoso morre em acidente com carro

A pista estava molhada no momento do acidente, mas os bombeiros não souberam informar a dinâmica. A perícia foi acionada

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado no começo da manhã deste sábado (19) chuvoso para atender uma ocorrência de acidente automobilístico envolvendo um vaículo de passeio e uma moto em Planaltina, próximo ao Morro da Capelinha.

Ao chegar ao local, a equipe dos bombeiros constatou a morte do motociclista, um homem de 62 anos, que não chegou a ser transportado ao hospital. Já o condutor do veículo, um homem de 49 anos, não se feriu no acidente.

A pista estava molhada na hora do acidente. A perícia foi acionada para o local, informou o CBMDF.