Motociclista fratura as pernas em acidente em Sobradinho

Ao chegar no local, a equipe encontrou o homem, identificado apenas como J.M.F., com fraturas nas duas pernas e dilaceração no quadril

Um motociclista ficou gravemente ferido após colidir contra um carro, na manhã desta sexta-feira (16), em Sobradinho. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou o homem, identificado apenas como J.M.F., de 51 anos, com fraturas nas duas pernas e dilaceração no quadril. Leia também Comunidade de Ceilândia decidirá se nome do restaurante comunitário será DJ Jamaika

Jovem traficante de drogas é preso em Santa Maria

Feiras e Shopping terão pontos de vacinação neste sábado (17) Durante o atendimento, o motociclista entrou em parada cardiorrespiratória, que foi revertida ainda no local pelos profissionais. Ele foi levado para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS). A motorista do carro, identificada apenas como A.C.S.S, não se feriu. A corporação não tem informações sobre a dinâmica do acidente. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE