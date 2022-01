Morre mulher atingida por hélice de lancha no Lago Paranoá

A mulher caiu da embarcação em que estava com a família nesse sábado (29), e acabou sendo atingida no braço e na região do abdômem

Deysivânia Costa do Rego de Paula, 36 anos, vítima de atropelamento de uma lancha, no Lago Paranoá, próximo ao Pontão do Lago Sul, não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada deste domingo (30). A mulher caiu da embarcação em que estava com a família nesse sábado (29), e acabou sendo atingida pela hélice da embarcação.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), Deysiânia e o filho teriam caído na água após um movimento brusco da embarcação. O piloto, Bruno Lopes de Sousa, engatou a marcha à ré e a hélice do barco acabou atingindo a vítima, decepando o braço e dilacerando parte do abdômen, na altura da cintura.

Na tarde deste domingo, os socorristas afirmaram não ter localizado o braço da vítima.

O condutor da lancha, foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi conduzido à 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), onde prestou depoimento. A embarcação será periciada pela Seção de Engenharia Legal, do Instituto de Criminalística (ICDF), órgão da Polícia Civil (PCDF), nesta segunda-feira (31).

A Marinha do Brasil afirmou ter prestado “apoio no socorro à tripulação e um inquérito será instaurado para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente”.

Deysivânia morava na Bahia e estava passando férias em Brasília. Ela deixa marido e um filho de 3 anos.