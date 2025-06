GDF Mais Perto do Cidadão leva capacitação e serviços públicos essenciais para o Arapoanga

A 54ª edição do GDF Mais Perto do Cidadão, promovida pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF) reuniu ao longo desta sexta (27) e deste sábado (28) mais de 5 mil pessoas.

Com um olhar especial para o fortalecimento da autonomia das mulheres da comunidade, a programação ofereceu capacitações que incentivam o empreendedorismo e a geração de renda. Um exemplo foi o curso Protagonista da Casa, na tarde de sexta-feira, que ensinou técnicas de limpeza profissional, com direito a certificado e material informativo. A diarista Socorro Lima, de 48 anos, elogiou a formação. “Aprendi muita coisa nova e útil. Isso vai valorizar meu trabalho e, quem sabe, me permitir cobrar um pouco mais por ele”, avaliou.

Juventude e cultura na prevenção às drogas

Outro destaque desta edição foi a Batalha de Rimas, realizada na manhã de sexta, com a participação de dezenas de jovens da região. O vencedor foi o MC Pedrin, de apenas 9 anos. A ação integrou a semana de combate ao uso de drogas, celebrada em alusão ao Dia Internacional de Combate às Drogas, lembrado em 26 de junho. “Mandei minha rima contra as drogas e levamos mais uma. Já estamos preparados para a próxima edição”, celebrou MC Pedrim.

Serviços essenciais mais perto de casa

Além das atrações especiais, o GDF Mais Perto do Cidadão manteve os tradicionais serviços que fazem a diferença para milhares de pessoas. Houve atendimentos do Na Hora, Polícia Civil, vacinação de pets, espaço infantil e apresentações culturais. Diversos programas da Sejus também marcaram presença, como o Direito Delas, que atua na prevenção à violência contra a mulher, e o Acolhe DF, que oferece acolhimento a dependentes químicos e suas famílias.

Moradora da região, a dona de casa Elisângela de Souza Oliveira aproveitou a oportunidade para se inscrever no programa Cartão Prato Cheio. Levou também o filho Arthur Rodrigues, de 6 anos, para tirar a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O marido, Ademir Nunes Rodrigues, por sua vez, resolveu pendências na Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab). “Se não fosse esse programa aqui pertinho, eu teria que ir até Planaltina ou ao Plano Piloto. Consegui resolver tudo perto de casa e com muito mais facilidade”, destacou Elisângela.

Solidariedade que aquece

O tradicional Brechó Solidário Compartilha Amor também atraiu grande público. No espaço, cada participante pôde escolher até cinco peças de roupas, calçados ou acessórios, todos em ótimo estado e doados pela campanha solidária promovida pela Sejus. Odília Marques, 33 anos, levou as filhas Nicole Santos e Ana Sofia Alves para renovar o guarda-roupa. “Elas adoraram. Levaram calças, camisas e até vestido”, contou.

Para a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, ações como essa impactam diretamente a vida das pessoas. “Transformar realidades começa com a escuta e o acolhimento. É assim que conseguimos ampliar o acesso aos direitos e garantir mais dignidade a quem mais precisa.”

A vice-governadora do DF, Celina Leão, também acompanhou o evento e destacou a importância da iniciativa. “Proporcionar atendimento de qualidade, lazer e acolhimento à população mostra o compromisso do governo com quem realmente precisa. Quando o Estado se faz presente dessa forma, é sinal de que estamos avançando na direção certa.”

Com mais de 350 mil atendimentos realizados desde sua criação, o programa GDF Mais Perto do Cidadão segue fortalecendo a cidadania, promovendo inclusão social e oferecendo serviços essenciais à população do DF.

*Com informações da Sejus-DF