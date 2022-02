Morre Clea Caputo, mãe e pioneira

A economista lutava contra uma leucemia há seis anos, e o quadro se agravou recentemente

Clea Caputo Bastos, pioneira em Brasília, faleceu nesta sexta-feira (18) em decorrência de uma parada cardíaca. Lutando contra a leucemia há seis anos, a economista teve o quadro agravado nos últimos meses.

Mineira, da cidade de Juiz de Fora, Clea veio para Brasília em 1973. A pioneira foi casada por 64 anos com o advogado, Maurício de Campos Bastos. Ela e o marido ficaram juntos por 64 anos, até ele falecer em 2017.

Juntos, criaram nove filhos, entre eles, o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal (OAB-DF), Francisco Caputo, e o ex-ministro Carlos Eduardo Caputo Bastos.

O site oficial do Tribunal Superior do Trabalho divulgou uma nota de pesar:

“O Tribunal Superior do Trabalho, em nome da Justiça Trabalhista brasileira, manifesta pesar pelo falecimento da senhora Clea Caputo Bastos, digníssima mãe do Corregedor-geral da Justiça do Trabalho, o ministro Guilherme Caputo Bastos. Clea será lembrada pelo caráter prestativo, amoroso e sempre presente junto aos filhos, netos e bisnetos. Deixa ainda, um legado de paz e amor ao próximo, valores marcantes em sua família”

Além dos filhos, Clea deixa 24 netos e nove bisnetos.

Clea e a família Caputo Bastos. Foto: Reprodução/Arquivo pessoal