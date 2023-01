Morre B. de Paiva, expoente do teatro do DF, aos 90 anos

Ele chegou em Brasília em 1978 e, a convite de Dulcina de Moraes, passou a comandar a Fundação Brasileira de Teatro (FTB)

Faleceu José Maria Bezerra Paiva, conhecido como B. de Paiva, que era diretor, produtor, ator, dramaturgo, autor, escritor e professor de interpretação e mudou a história do teatro no Distrito Federal. A causa da morte não foi informada.

Nascido em Fortaleza-CE, começou sua trajetória profissional cedo, com apenas 15 anos, no Conjunto Sacri-Dramático, ainda no Ceará. Também criou a Secretaria de Cultura do Ceará e deu aulas na Universidade Federal do estado.

Em 1978, passou a morar em Brasília, onde mudou o cenário local. A convite de Dulcina de Moraes, passou a comandar a Fundação Brasileira de Teatro (FTB).

Na capital federal, também ajudou a fundar o Ministério da Cultura e dirigiu a Funarte. Ajudou a fomentar o teatro amador e também a profissionalizar a área. Ele defendia a cultura como eixo de formação da identidade nacional.

B. de Paiva é uma das maiores referências da cultura brasileira, tendo já trabalhado em mais de 500 produções para cinema, rádio, TV e, principalmente, teatro. Casado, ele voltou a morar em Fortaleza ainda em 2014.