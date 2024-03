Moradores do Sol Nascente terão reforço no transporte público

Cidade receberá linha nova e antigos itinerários serão ampliados

Os moradores do Trecho II do Sol Nascente vão ter reforço no transporte público a partir desta segunda-feira (11). Além de uma nova linha que fará o trajeto até a W3 Sul, os passageiros passam a contar com o aumento de 43 viagens em linhas já existentes, o que será possível com o reforço de oito novos ônibus da BsBus (antiga São José).

A nova linha 313.1 fará duas viagens, de segunda a sexta, com tarifa de R$ 5,50. Com isso, o Trecho II do Sol Nascente passa a ser atendido por nove linhas do sistema de transporte público coletivo, que fazem 317 viagens em dias úteis, 160 aos sábados e 85 aos domingos, com uma frota de 39 coletivos.

A 0.907, cujo destino é a Rodoviária do Plano Piloto, terá o aumento de nove saídas, enquanto a 364.5 (condomínio Gilliard-Taguacenter) vai operar com duas viagens a mais, e a 333.9 (que vai até a Universidade Católica de Brasília) terá o incremento de seis novos horários.

Já a 364.3, que vai até o Shopping JK, ganha o aumento de 24 horários e também terá o itinerário alterado, indo até a Estação Ceilândia Centro do metrô e a região central da Ceilândia, diminuindo o percurso e o tempo entre as viagens.

