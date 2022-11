Moradores de Sobradinho ganham mais conforto com restauração de rotatória

Ação é executada pela Novacap e GDF Presente; reforma vai melhorar o tráfego na principal entrada e saída da cidade

As vias de acesso ao balão da Quadra 1 de Sobradinho estão sendo recuperadas pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), em parceria com o programa GDF Presente. A reforma vai melhorar o tráfego na principal entrada e saída da cidade, que liga a região à DF-020.

Até o dia 25, foram usadas 38 toneladas de massa asfáltica. A previsão é que, com a conclusão do trabalho, o total chegue a 60 toneladas do produto. A ação está em prática desde o dia 19 de outubro. “O balão estava há muitos anos sem manutenção”, conta o administrador de Sobradinho, Abílio Castro Filho. “É uma ação muito estratégica e faz parte do trabalho de melhoria da infraestrutura da cidade”, explica.

O serviço ocorre sem a interrupção total do trânsito. Isso porque, enquanto uma faixa é recuperada, as outras estão disponíveis para os veículos. Participam quatro reeducandos da Fundação de Amparo ao Preso (Funap), junto a funcionários do GDF Presente e da Novacap.

Demanda

O coordenador do Polo Norte do GDF Presente, Ronaldo Alves, lembra que a reforma era uma demanda antiga da população. “Essa área estava muito deteriorada, cheia de buracos e cascas de jacaré, que é quando o chão fica craquelado e quebrado”, aponta. “E o balão fica bem na entrada da cidade, então os motoristas eram muito prejudicados.”

O Polo Norte do programa coordena reparos na Fercal, em Planaltina, Sobradinho e Sobradinho II.

“As depressões levavam os carros a terem problemas na suspensão e deixavam as vias muito ruins para dirigir”, reforça a chefe da Divisão da Manutenção de Vias da Novacap, Walquiria Marra.

Moradora da Quadra 6 de Sobradinho, a servidora pública Alianete Almeida, 47 anos, acredita que a reforma vai surtir efeito positivo também no tempo gasto por motoristas na rota. Ela passa pelo local quase todos os dias para almoçar na casa da mãe, na Quadra 1.“Como é um balão que tem muito movimento, quanto melhor estiver o asfalto, mais fácil é para dirigir; se o asfalto é ruim, o trânsito não flui a contento”, comenta.

Trabalho contínuo

Na última quarta-feira (26), a Novacap efetuou a primeira edição do programa Mão Na Massa em Sobradinho. “Trata-se de uma capacitação para os servidores e reeducandos da administração regional sobre o modo correto de fazer a recuperação do asfalto, como tapar buracos”, explica Walquiria Marra. “Sabendo disso, conseguirão chegar a pontos que a Novacap acaba não conseguindo atingir e vão melhorar ainda mais a cidade para a população.”

Com informações da Agência Brasília