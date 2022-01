Moradora de rua vítima de tentativa de feminicídio

A mulher de 44 anos foi encontrada no chão em frente a uma loja na 707 Sul com feriments no rosto. O agressor fugiu.

Uma moradora de rua de 44 anos foi agredida no rosto nesse sábado na 707 Sul. O agressor não foi identificado até o momento. A polícia faz buscas a ele. A agressão ocorreu por volta das 22h21 em frente ao Bloco L. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima agonizava no chão, após ser atingida no nariz. Os bombeiros tiveram de estancar o sangue naquela região do rosto. Estava, no entanto, estava consciente e orientada e estável. Após receber os primeiros socorros no loca, foi transportada ao Instituto Hospital de Base do DF (IHBDF).