Morador de rua agredido recebe alta do hospital

O homem agredido após ter relações sexuais com a esposa de personal recebeu alta do hospital e foi para um abrigo no DF

Por Tereza Neuberger

[email protected]

Oito dias após ser agredido pelo personal trainer Eduardo Alves, de 31 anos, na última quarta-feira (9), ao ser flagrado mantendo relações sexuais com a esposa do personal, o homem em situação de rua, de 48 anos, recebeu alta hospitalar.

O morador de rua que deu entrada há cerca de uma semana com diversas marcas de agressão na face foi liberado do hospital no início da manhã desta quinta-feira (17). De acordo com os médicos, ele não possuía fratura e o inchaço na face já havia amenizado. Sem lugar para morar, o homem foi encaminhado pela assistência social para um acolhimento institucional, por meio da central de vagas.

O morador de rua passava os dias pelas redondezas da escola CEF Paroquial e da rodoviária de Planaltina. Ele também buscava apoio em um albergue para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Após a repercussão do caso o sem-teto pediu para que fosse para um abrigo da Secretaria de Desenvolvimento Social situado fora da região de Planaltina, onde ocorreram os fatos.

O momento da agressão foi flagrado por câmeras de segurança no local do ocorrido. A mulher do personal trainer segue sob cuidados médicos na rede pública de saúde. De acordo com Eduardo, a esposa estava passando por um surto psicótico e segue em tratamento.

O personal acredita que a companheira tenha sofrido estupro por estar em surto. Assim que encontrou o carro e identificou a esposa mantendo relações sexuais com o morador de rua, o personal bateu no para-brisa com bastante força, o que levou a trincar o vidro. Em seguida, tirou o morador ainda sem roupa de dentro do carro e pôs-se a agredi-lo.

A mulher havia saído em companhia da sogra para praticar caridade, ao perceber que a mãe chegou sozinha em casa, Eduardo começou a estranhar a situação, devido a demora da esposa em chegar em casa ele resolveu ir procurá-la.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em depoimento à polícia, o morador de rua afirma que não conhecia a esposa do personal trainer e que não sabia que ela era casada. Contou ainda em depoimento, que a mulher “gostou dele”, ela teria parado o carro em frente ao local onde ele se encontrava e o chamou para entrar no carro. A mulher encontrou o sem-teto em frente a um quiosque, na Rodoviária de Planaltina.

Em áudios que circulam na internet, a esposa de Eduardo, conta como manteve relações sexuais consensuais com o sem-teto. A mulher diz que enxergou Deus, e o próprio marido, no homem. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a mulher teria dito de maneira preliminar que não havia sido forçada a manter relações sexuais com o morador.

Devido a natureza dos fatos o caso segue sob sigilo em investigação pela 16ª Delegacia de Polícia.