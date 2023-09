Mora no Riacho Fundo? Participe da oficina do Plano Diretor

O encontro será no dia 23, visando coletar sugestões dos moradores para a lei que determina o desenvolvimento do DF e precisa ser revisada a cada dez anos

A população da Região Administrativa do Riacho Fundo receberá, no próximo sábado (23), a 32ª oficina participativa da revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot). O evento, organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), é uma oportunidade para a comunidade sugerir e debater melhorias para o local.

A oficina terá início às 9h, no auditório do Instituto Federal de Brasília – Riacho Fundo (Avenida Cedro, AE 15, QS 16). As propostas serão analisadas e inseridas no novo texto do Pdot, que é a lei que determina o desenvolvimento do Distrito Federal e precisa ser revisada a cada dez anos.

“É no Plano Diretor que são definidas as áreas de oferta habitacional, de preservação ambiental, de regularização, áreas prioritárias para certos tipos de investimento, além das áreas urbanas e rurais”, explica o coordenador de Planejamento e Sustentabilidade Urbana da Seduh, Mário Pacheco.

Rosana Lucia, líder comunitária do Riacho Fundo, acha fundamental a participação da comunidade, pois traz um olhar criterioso, com a credibilidade de quem vive a realidade do dia a dia.

“É uma chance de corrigir injustiças do passado, como as áreas de comunidades tradicionais que ficaram esquecidas ao longo do tempo. É preciso também pensar na cidade e nas suas funcionalidades, instalando escolas e creches, assim como equipamentos de lazer; focar a melhoria da mobilidade, levando transporte público às áreas que ainda não são atendidas e trazendo ciclovias para uma alternativa mais sustentável”, ressalta Rosana.

Se você também quer participar de forma ativa nas melhorias de sua região, a oficina é uma ótima oportunidade. O encontro será transmitido pelo canal da secretaria no YouTube, chamado Conexão Seduh.

Quem pode participar?

Todos os moradores do Distrito Federal interessados em discutir o planejamento urbano e o futuro da cidade, de diferentes faixas etárias e gêneros, podem participar das oficinas de todas as regiões administrativas.

Para isso, basta comparecer nas datas e horários marcados. O evento também será transmitido no canal da secretaria no YouTube, o Conexão Seduh.

Ao longo deste ano, estão previstas 54 oficinas participativas com a população do DF. Confira o calendário completo.

Mais informações podem ser acessadas no site do Pdot.

Serviço

→ Oficina participativa do Pdot – Riacho Fundo

Data: 23 (sábado)

Horário: 9h

Local: auditório do Instituto Federal de Brasília – Av. Cedro, AE 15, QS 16, Riacho Fundo

Acesso virtual: pelo YouTube, no canal Conexão Seduh.

Com informações da Agência Brasília