Brasília terá concurso Miss e Mister Cerrado

Inscrições abertas para competição elegerá a Miss e o Mister mais belo da capital federal

O Distrito Federal vai ganhar mais um concurso de beleza, trata-se do Miss e Mister Cerrado, as inscrições estão abertas a partir desta segunda, 30. A grande final acontece no dia 14 de novembro em formato presencial.

Podem se inscrever homens e mulheres de 18 a 50 anos, o concurso aceitará todos estereótipos de beleza, podem se inscrever desde plus size a fitness.

Serão selecionados 34 candidatas e 34 candidatos que representarão suas cidades do DF e arredores como Planaltina de Goiás, Formosa, Águas Lindas e Valparaíso.

As premiações para o primeiro lugar vão de valor em dinheiro e 1 ano de visita a camarim de artistas famosos em eventos assessorados pelo jornalista Bruninho Afonso.

Duda Martins e Douglas Rangel são padrinhos do concurso

O júri será formado por celebridades locais e nacionais que serão anunciadas em breve. Os cantores sertanejos Duda Martins e Douglas Rangel serão padrinhos do concurso.

Os interessados devem se inscrever pelo e-mail:

[email protected]