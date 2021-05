Mirta Fraga, mulher de ex-deputado Alberto Fraga, falece vítima da covid-19

Mirta estava internada há mais de dois meses na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Santa Helena, na Asa Norte

Após complicações da Covid-19, a esposa do ex-deputado federal Alberto Fraga, Mirta Fraga, de 56 anos, morreu na noite desta segunda-feira (24).

Mirta estava internada há mais de dois meses na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Santa Helena, na Asa Norte.

Alberto Fraga também ficou internado devido a complicações do vírus, mas saiu do hospital no dia 30 de março. O casal foi internado no mesmo período.

A notícia do falecimento da ex-secretária da Mulher do Distrito Federal foi publicada na página de familiares, e também comunicada em grupos de WhatsApp do Democratas, partido de Fraga.

Alberto Fraga foi deputado federal pelo DF por quatro mandatos e candidatou-se a governador nas eleições de 2018, mas acabou derrotado.