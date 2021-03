Ministro da Saúde recebe pedido por mais doses de vacina para o DF

Solicitação foi feita pelo secretário de Saúde, Osnei Okumoto, e pelo presidente do Iges-DF, Gilberto Occhi

A luta para que mais doses da vacina contra a covid-19 cheguem aos moradores do Distrito Federal levou nesta terça-feira (30) o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, e o presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF), Gilberto Occhi, ao gabinete do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Eles explicaram ao ministro que, por causa da localização, a capital do País vem recebendo moradores de municípios vizinhos da região do Entorno, especialmente de Goiás, que lotam a rede de saúde distrital em busca de imunização contra o coronavírus.

Essa procura não programada tem prejudicado o atendimento à população local, tanto que a Secretaria de Saúde estuda a possibilidade de exigir comprovante de residência para garantir que nos postos da rede só sejam vacinados os moradores das regiões administrativas do DF. Caso o Ministério da Saúde amplie o número de doses, o DF poderá atender também parte dos moradores do Entorno, segundo a secretaria.

Okumoto e Occhi também reivindicaram que o ministério aumente a quantidade de medicamentos destinados a Brasília para tratamento de pacientes com covid-19. Foram solicitados, ainda, equipamentos hospitalares, como acelerador linear para tratamento oncológico, aparelhos para hemodiálise e monitores multiparamétricos. O aparato tecnológico atenderá diversas áreas, entre elas a Oncologia, a Nefrologia e a Terapia Intensiva (UTI), tanto em unidades da Secretaria de Saúde quanto do Iges.

Forte parceria

Queiroga sinalizou que o Ministério da Saúde está sensível às reivindicações e aberto para trabalhar em parceria para melhorar a saúde pública do Distrito Federal. “Vamos aprofundar as discussões, sobretudo, para aprimorar a assistência no DF”, afirmou. “Eu estive ontem no Hospital de Base. Cheguei lá de surpresa e fui muito bem recebido. Encontrei a equipe trabalhando para beneficiar toda a sociedade de Brasília”, declarou o ministro. “Teremos aqui uma parceria muito forte.”

Osnei Okumoto agradeceu a receptividade de Queiroga. “É de fundamental importância que o DF e o governo federal estejam alinhados para fortalecer o sistema de saúde, principalmente diante da pandemia”, ressaltou o secretário. “Neste momento, precisamos concentrar todos os esforços em busca da melhor assistência à população do DF”, complementou Occhi, ao lado do diretor de Atenção à Saúde do Iges, Jair Tabchoury Filho, e de outras autoridades da Secretaria de Saúde.

O clima de formalidade da reunião foi quebrado pelo próprio Queiroga. Ele aproveitou o encontro para lembrar que Occhi ocupou o mesmo cargo no governo Michel Temer. “Estou recebendo no Ministério da Saúde meu ilustre antecessor, Gilberto Occhi”, brincou. “É uma grande satisfação tê-lo aqui. O senhor já me recebeu como ministro e, agora, é a minha vez.”