Ministra das Mulheres e Érika Kokay visitam obra em São Sebastião

Prevista para ser inaugurada em agosto, a unidade oferecerá atendimento psicossocial, por meio de equipes multidisciplinares

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e a deputada federal Erika Kokay (PT/DF) começaram a semana visitando as obras do Centro de Referência da Mulher Brasileira, do Governo Federal, em São Sebastião.

Prevista para ser inaugurada em agosto, a unidade oferecerá atendimento psicossocial, por meio de equipes multidisciplinares, acompanhamento e orientação jurídica, além de instruções sobre prevenção, apoio e assistência às mulheres em situação de violência.

“É um trabalho para podermos enfrentar o feminicídio, a violência contra as mulheres e garantir atendimento integral e humanizado”, disse a ministra.

“Aqui no DF, temos um número imenso de feminicídios, e isso precisa ser enfrentado”, concluiu Kokay. Além de São Sebastião, o governo Lula anunciou que Sobradinho, Sol Nascente e Recanto das Emas também serão contemplados com o centro de referência.