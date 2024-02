Ministério da Saúde registrou 13 mortes por dengue no DF

Governo federal também aponta aumento de 64,4 mil de novos casos, outras 66 mortes estão sob investigação

Na noite da última segunda-feira (12), o Ministério da Saúde divulgou uma nova atualização do painel de monitoramento da dengue. Segundo os dados, o Distrito Federal chegou a 13 mortes confirmadas pela doença, além de 66 óbitos serem investigados, de acordo com a pasta federal.

O número de registros subiu desde o último dia 5, quando a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) contabilizou 11 vítimas da doença na capital.

Em Brasília os números de possíveis casos subiu, de acordo com o MS, são 64,4 mil, ou seja, 39,1% a mais do que os 46,2 mil registrados pela SES-DF no último boletim.

Em todo o país , o Ministério Saúde contabilizou 512.353 casos prováveis e 75 mortes provocadas pela dengue nas primeiras seis semanas de 2024.