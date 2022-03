Ministério da Saúde anuncia 80 milhões de vacinas contra a gripe

Além do dia D de mobilização nacional em 30 de abril, a vacinação segue até o dia 3 de junho de 2022

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, do Ministério da Saúde terá duas fases no primeiro semestre de 2022. Além do dia D de mobilização nacional em 30 de abril, a vacinação segue até o dia 3 de junho de 2022.

A Pasta anunciou nesta terça-feira (15) que cerca de 80 milhões de doses da vacina Influenza serão distribuídas para imunizar a população. Serão imunizados as crianças, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da Saúde, além dos adultos que procurarem os postos de saúde.