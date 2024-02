Ministério da Saúde altera faixa etária da vacinação da dengue

Agora serão vacinadas apenas as crianças de 10 e 11 anos (11 anos, 11 meses e 29 dias). Serão duas doses, com intervalo de 90 dias entre elas

O Ministério da Saúde informou, nesta quinta-feira (8), a modificação da faixa etária que será imunizada contra a dengue no Distrito Federal. Inicialmente, a orientação era de que os jovens entre 10 e 14 anos integrariam o público-alvo. Agora serão vacinadas apenas as crianças de 10 e 11 anos (11 anos, 11 meses e 29 dias). Serão duas doses, com intervalo de 90 dias entre elas.

A alteração se deve a quantidade de doses enviadas pelo governo federal ao Distrito Federal. Na tarde desta quinta-feira (8) foram entregues 71.708 doses, 36% a menos do que o previsto. Anteriormente, o ministério havia informado que faria o envio de 194 mil doses, o suficiente para imunizar toda a população da faixa etária do DF.

“Por determinação do Ministério da Saúde, a faixa etária de vacinação contra a dengue, que era entre 10 e 14 anos, foi reduzida para 10 e 11 anos, uma vez que o número enviado seria de 194 mil doses e o DF só recebeu 71 mil, o que é insuficiente para atender todo o público previsto inicialmente”, explica o secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha.

Início da vacinação

A imunização começa nesta sexta-feira (9) em 15 unidades básicas de saúde (UBSs) – confira os endereços no final da matéria. As unidades da Asa Norte, Cruzeiro, Sobradinho II, Planaltina, Paranoá, Jardins Mangueiral, Gama, Santa Maria, Guará e Riacho Fundo funcionarão das 8h às 17h. Já as UBSs de Taguatinga, Samambaia, Ceilândia, Sol Nascente e Brazlândia ficarão abertas das 13h às 17h.

Para a imunização, os jovens devem comparecer acompanhados dos pais ou responsáveis com a carteira de identidade ou com certidão de nascimento. A vacinação não é indicada para indivíduos com imunodeficiência congênita ou adquirida, incluindo aqueles em terapias imunossupressoras, com infecção por HIV sintomática ou com evidência de função imunológica comprometida, e pessoas com hipersensibilidade às substâncias listadas na bula.

O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público. A Qdenga, produzida pelo laboratório Takeda, foi incorporada ao SUS em dezembro do ano passado, após análise da Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias no SUS (Conitec).

Chegada das doses

A primeira remessa de doses da vacina contra a dengue chegou ao Distrito Federal na tarde desta quinta-feira (8) com entrega na Rede de Frio do DF vindos de São Paulo.

“A vacina é um dos instrumentos para esse combate ao surto de dengue. É importante realmente a gente fazer a prevenção da doença”, afirmou a vice-governadora Celina Leão.

A secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, destacou que a vacinação vem para somar às ações de combate à doença. “Gostaria de frisar que a vacina vai corroborar o enfrentamento à dengue. Mas vai ser uma resposta a médio e longo prazo. De imediato são as medidas que o governo está tomando na intersetorialidade na coleta de resíduos sólidos, no olhar de cada cidadão para sua residência e a vacina vem ao encontro de uma necessidade”, disse.

Confira a nota da Secretaria de Saúde

“A Secretaria de Saúde informa que foram recebidas 71.708 doses da vacina contra a dengue na tarde desta quinta-feira (8). Essas doses serão distribuídas para os 15 locais de vacinação contra a dengue nesta sexta-feira (9), sábado (10), domingo (11), segunda (12) e terça (13). Na sexta, em dez locais haverá atendimento a partir das 8h e em cinco, o trabalho será iniciado às 13h. A lista completa com os endereços e horários está disponível no site da Secretaria de Saúde (SES-DF).

Seguindo a orientação do Ministério da Saúde (MS), a primeira fase da campanha será exclusiva a crianças de 10 e 11 anos de idade (até 11 anos, 11 meses e 29 dias). A orientação é a de que os pais ou responsáveis acompanhem o atendimento e levem o documento de identificação e a caderneta de vacinação da criança. Não é necessário agendamento.”

Locais de vacinação contra a dengue

UBS 2 Asa Norte

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: EQN 114/115

UBS 1 Cruzeiro

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: SHCES 601 – Lote 01 – Cruzeiro Novo

UBS 2 Sobradinho II

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: Rodovia DF 420, Complexo de Saúde, Setor de Mansões, ao lado da UPA Sobradinho

UBS 5 Planaltina – Arapoanga

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: Quadra 12 D Conjunto A Área Especial Arapoanga

UBS 3 Paranoá

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: Quadra 2 – Conjunto 6 – Área Especial 4 – Paranoá Parque

UBS 1 Jardins Mangueiral

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: Praça de Atividades 2

UBS 5 Gama

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: Quadra 38 Área Especial

UBS 1 Santa Maria

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: QR 207/307 Conjunto T

UBS 2 Guará

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: QE 23 Área Especial

UBS 1 Riacho Fundo I

Horário de vacinação: das 8h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)​​​​​​​

Endereço: QN 7 Área Especial 9

UBS 6 Taguatinga

Horário de vacinação: das 13h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)​​​​​​​

Endereço: Setor C Sul AE 01

UBS 2 Samambaia

Horário de vacinação: das 13h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)​​​​​​​

Endereço: QS 611

UBS 3 Ceilândia

Horário de vacinação: das 13h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)​​​​​​​

Endereço: QNM 15 Lote D

UBS 16 Ceilândia – Sol Nascente

Horário de vacinação: das 13h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)​​​​​​​

Endereço: Quadra 500 AE S/N Trecho 1 Sol Nascente

UBS 1 Brazlândia

Horário de vacinação: das 13h às 17h – Atendimento nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira)

Endereço: Entrequadra 6/8 Área Especial 3 – Setor Norte

*Com informações da Adriana Iziel, da Agência Brasília