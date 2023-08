Minha caminhada junto com Mardônio de Aquino

Sonhávamos em sermos INFINITOS, mas Você se Foi, Tornou se “ ETERNO”. Pessoas como Você, não Morrem, ficam Encantadas

Por: Edimar Carvalho de Oliveira

Pirenópolis, Agosto de 2023

Chamava o de “VELHO DUCE”, não me lembro porque, perdeu se na memória.

Iniciamos a nossa caminhada no Grupão Amarelo da Praça, no Curso Primário, com as saudosas professoras – Dalva, Vera,Celina, Lourdes, Zefinha, Maria Guaraciaba, Argélia e Maria Luiza.

Jogávamos nossas “peladas”, no Largo da Matriz, no Campão com o Flamenguinho do saudoso Nanara, posteriormente no campinho de areia com os Tupá-Pina. Da adolescência em diante, juntamente com Bala, Gato, Dom Parra e Ganchão, criamos a MAROMBA, a famosa velha base do mundo, que hoje infelizmente só restou a velha(os velhos).

Nossa diversão principal eram feitas no Rio das Almas (Poção da Ponte, Gameleira, Pesqueiro e principalmente na RAMALHUDA, com todo mundo pelado). Nos reuníamos sempre nas “Horas Mortas” na esquina do casarão do seu Lulú de Pina, ao lado da Igreja da Matriz, onde dizíamos que São Pedro se admirava das coisas que nós fazíamos.

Nossas Farras e Comemorações eram feitas nos bares do China, do Antônio Queiroz, no Rancho do Mané, e principalmente no Clube dos Trinta. festas do Divino, do Bonfim, das barraquinhas de N.Sra do Rosário, Festa do Morro, da Capela e do Muquém, sempre eram motivos para estarmos junto.

Separamos por um Período de 16 anos, quando fui estudar. Mas não perdemos o contato, quer em Goiânia, Belo Horizonte ou Brasilia, onde o Mardônio sempre nos visitava, e nos levava as boas recordações e lembranças da nossa Pirenópolis.

Nos reencontramos em 1974, Eu já tendo uma responsabilidade maior com relação ao Velho Duce, pois ele se tornara meu (IM) PACIENTE. Teimoso, Custoso, Desobediente. Aliás, junto com a Alegria, Jovialidade, Amizade, Respeito, Muleque, Extrovertido e GAGO. Que sempre foram características marcantes da sua Personalidade.

Casamos quase na mesma época. Ele e Sua companheira de Sempre, INESITA (Raça de Chiquito), nos deram duas Meninas Lindas ( Lorena e Patrícia ) Netos e Netas , que para nossa alegria, convivem com os Meus Filhos e Filhas.

Durante 6 anos, fomos VEREADORES em Pirenópolis, adversários Políticos Ferrenhos, com Grandes Embates, mas sempre preservando nossa Relação Fraternal. Em consonância com o que dizia o nosso Ícone (Ernesto CHE Guevara). Endurecer sim, mas sem jamais perder a Ternura.

Sonhávamos em sermos INFINITOS, mas Você se Foi, Tornou se “ ETERNO”. Pessoas como Você, não Morrem, ficam Encantadas. Que Deus continue acompanhando Você, e que você continue sendo, não Um Medidor de Terras (Agrimensor), mais um Encantador de Almas, como foi durante toda a nossa Convivência. Que a TERRA lhe seja Leve.