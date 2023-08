Militares do DF fazem curso avançado de combate a incêndios em edificações

Capacitação tem a duração de 14 dias e é ministrada por um comandante australiano reconhecido mundialmente por seu trabalho na área

Pela primeira vez na história, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) promove o Curso Avançado para Instrutores de Combate a Incêndio com o duty commander (em tradução livre: comandante de área operacional) John McDonough, do New South Wales Fire and Rescue (equivalente ao Corpo de Bombeiros) da Austrália. McDonough é referência mundial no assunto.

Dezesseis alunos da corporação foram contemplados com a capacitação, que começou no dia 14 deste mês e vai até o dia 28, no quartel do comando-geral da corporação. “John McDonough já formou mais de 500 instrutores no mundo todo sobre o comportamento do fogo em incêndios. Essa é uma pós-graduação para aqueles militares que já passaram pelo curso de formação ofertado pelo CBMDF”, afirmou o tenente-coronel Leal.

O militar australiano foi um dos criadores da doutrina no combate ao incêndio e é uma referência internacional no assunto. O curso é dividido em aulas práticas e teóricas que estudam o comportamento do fogo em incêndios em edificações.

“Ele tem uma técnica mais apurada de como lidar em caso de incêndios. Ele tem 36 anos de serviço, pegou muitas ocorrências na vida, tem medalha de mérito no combate ao incêndio na Austrália. Por isso, queremos explorar bastante a vinda dele. Na parte prática, vamos utilizar simuladores para reproduzir o comportamento do fogo aliado à abordagem diferente e original que ele tem ao ministrar sobre o tema”, afirmou Leal.

Com informações da Agência Brasília