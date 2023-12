Militar salva bebê engasgado em lanchonete no Riacho Fundo II

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que passava nas proximidades, prestou apoio no atendimento ao bebê e sua mãe

A Polícia Militar do Distrito Federal resgatou um bebê engasgado no Riacho Fundo II, nesta quarta-feira (6). O policial 2° SGT W. Lima, agindo com precisão utilizou os conhecimentos adquiridos em cursos promovidos pela Corporação para desengasgar o recém-nascido em uma lanchonete localizada na avenida principal da cidade.

A atuação do militar foi crucial ao perceber o desespero de uma mãe diante da situação de seu filho. Aproximando-se imediatamente, o 2° SGT W. Lima identificou que o bebê estava sem respirar e iniciou os procedimentos de salvamento.

Após algumas tentativas, a criança, que já apresentava tonalidade arroxeada, recuperou-se e começou a chorar, sinalizando a retomada da respiração.