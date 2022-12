Metrô-DF divulga horários de funcionamento na virada e na posse

As escalas foram pensadas levando em conta a virada de ano, as festas de Réveillon pela capital federal e a posse presidencial

O Metrô-DF divulgou, nesta quarta-feira (28), os horários de funcionamento nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. As escalas foram pensadas levando em conta a virada de ano, as festas de Réveillon pela capital federal e a posse presidencial e federal no dia 1º.

No sábado, 31 de dezembro, todas as estações estarão abertas para embarque e desembarque no horário normal de funcionamento, das 5h30 às 23h30. Das 23h30 às 2h do dia 1º de janeiro, o Metrô funcionará para embarque nas estações Central, Estrada Parque e Terminal Ceilândia e para desembarque em todas as estações.

No domingo, 1º de janeiro, todas as estações serão reabertas para embarque e desembarque a partir das 9h e permanecerão até às 22h. Das 22h às 2h do dia 2 de janeiro, somente a estação Central estará aberta para embarque, e as demais, para desembarque.