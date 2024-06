Metrô-DF alerta sobre lentidão em algumas estações

Na manhã desta quinta-feira (13), o Metrô-DF emitiu uma nota explicando sobre uma manutenção que está sendo feita na estação metropolitana de Águas Claras, o que culminou em uma lentidão dos trens.

“O Metrô-DF informa que, no momento, na região da estação Águas Claras está ocorrendo uma falha de sinalização no sistema, o que obriga a redução de velocidade dos trens entre as estações Taguatinga Sul e Arniqueiras, bem como um maior tempo de parada dos trens nessas estações. A manutenção já foi acionada para normalizar a operação. Lamentamos pelos transtornos.”

Na rede social X, o antigo Twitter, vários usuários registram reclamações de atrasos, vagões completamente lotados e trens com velocidade bastante reduzida.

O Metrô-DF não informou um prazo de horário para que o problema seja solucionado.