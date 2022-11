Metrô de Samambaia recebe espaço para saúde do homem

Passageiros foram surpreendidos com atendimento médico, exames e testes de saúde voltados para a prevenção do câncer de próstata

Novembro, mês em que a cor azul traduz a importância dos homens cuidarem da sua saúde, e prevenir o câncer de próstata. Em Samambaia, uma iniciativa inusitada veio para garantir que não haja desculpas para não se cuidar.

Exames simples, mas que descomplicam e muito o diagnóstico precoce do câncer mais comum entre os homens. A campanha foi abraçada pela Administração de Samambaia, Secretaria de Saúde do DF pela atuação da Superintendência Regional de Saúde Sudoeste, Centro Clinico Samambaia, Laboratório Einstein e contou com a autorização do Metrô DF para sua realização.

A ação conjunta tinha o nobre objetivo de facilitar a vida masculina,e chamar atenção dos homens que passaram pelo local para o diagnóstico precoce do câncer e de outras doenças, com acesso a triagem de saúde, atendimento médico, testes de PSA, testes rápido de glicemia, palestra HPV/Sífilis, testes rápidos de glicemia, HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, pedido PSA, além de teste de covid e vacinação.

Ao total de mais de 800 atendimentos, entre consultas médicas, exames de PSA, DST, vacinas e testes de COVID, além da distribuição de aproximadamente 2 mil cartilhas ilustrativas de combate à dengue. A iniciativa era uma forma de “garantir não apenas atenção ao diagnóstico precoce do câncer de próstata, mas trazer para próximo da comunidade serviços importantes, como vacinação, exames de saúde e orientação”, explica Claudeci Martins, Administrador de Samambaia.

O senhor Osvaldo José da Silva, 61 anos, morador da cidade conta sua impressão sobre o atendimento recebido “eu achei bom demais, eu estava precisando fazer uns exames desde o início do ano, é sempre muito difícil, muito caro, então achei isso aqui hoje uma maravilha”.