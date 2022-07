Meninas atropeladas na Ceilândia recebem visita de PMs

Um mês depois do acidente, as crianças atropeladas reencontraram os políciais militares que atenderam a ocorrência

No dia 22 de maio deste ano, cinco crianças foram atropeladas na altura da QNP 09, no Setor “P” Norte, em Ceilândia, por um condutor embriagado. O acidente causou sérias lesões nas meninas, que demandaram diversos cuidados médidos e tornaram a recuperação lenta.

Um mês depois do acidente, as crianças reencontraram os políciais militares que atenderam a ocorrência em Ceilândia, uma ocasião repleta de emoção e gratidão.

O reencontro contou com a presença do Comandante-Geral da PMDF, Cel. QOPM Fábio Augusto, do Comandante do 4º Comando Regional de Policiamento, Cel. QOPM Escobar, além de diversos policiais militares do 8º e do 10º Batalhão de Polícia Militar. Com isso, a PMDF busca, ainda mais, estreitar os laços entre policiais militares e população.