Menina que levou tiro de vizinho em Ceilândia passa por cirurgia

O suspeito de atirar na menina é um vizinho dela, um homem de 77 anos, que foi preso com uma arma de pressão

A adolescente de 14 anos que levou um tiro de chumbinho no olho na noite de ontem (1) vai passar por cirurgia agora pela manhã. O disparo teria sido feito por um vizinho da menina, no comércio da EQNP 01, no P Norte, Ceilândia.

O Corpo de Bombeiros Militar foi chamado para atender a ocorrência, mas quando chegou ao local, foi informado que a criança teria sido levada para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT). O suspeito de atirar, um homem de 77 anos, foi preso com uma arma de pressão.

Segundo o idoso, a criança teria colocado o rosto na grade do local onde estava, e ele então, assustado, efetuou o disparo. O suspeito disse que já foi vítima de vários roubos, e por isso se sentiu ameaçado.

A adolescente está consciente e estável, internada no Hospital de Base para a cirurgia.