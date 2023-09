Membro do PCC que fugiu da Papuda é recapturado em Brazlândia

Ítalo Custódio é acusado de ter matado o sobrinho de um PM para ser “batizado” no PCC; operação contínua para capturar outro foragido

Na tarde deste domingo (3), Ítalo Custódio, de 22 anos, apontado pela polícia como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), foi recapturado por policiais penais em Brazlândia em menos de 9 horas após o criminoso ter escapado do Centro de Internamento e Reeducação (CIR), na Papuda, no Distrito Federal.

Os policiais penais continuam com as buscas pelo segundo foragido, Emerson dos Santos Carneiro, 32. Os dois presos serraram a grade sob o telhado do CIR. Na sequência, fugiram da unidade prisional por volta das 7h na manhã deste domingo (3).

O membro do PCC estava preso por assassinar Denerson Albernaz, 37 anos, sobrinho de um policial militar do Distrito Federal, durante batismo para entrar na facção.