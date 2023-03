Mega Drift Brasil acontece na capital federal em abril 

O esporte, que surgiu no Japão, é uma técnica de direção utilizada em carros que estão literalmente de lado nas curvas

Há algum tempo o drift, esporte automobilístico, vem ganhando popularidade no país. Na capital federal, não é diferente. Para os amantes da modalidade, Brasília recebe o Mega Drift Brasil, que acontece nos dias 15 e 16 de abril. O evento será no estacionamento da Torre de TV Digital, próximo a Sobradinho. Os ingressos já estão à venda e custam a partir de R$50.

O campeonato recebe os melhores pilotos da modalidade do Brasil. No total, a competição já tem mais de 28 competidores confirmados, além de nomes como Vinicius Trindade atual campeão Brasiliense e Gustavo Cavalcante campeão Brasileiro. O esporte, que surgiu no Japão, é uma técnica de direção utilizada em carros que estão literalmente de lado nas curvas. O vencedor de uma prova é definido após uma série de disputas com dois participantes.

“O drift é um esporte que vem conquistando seu espaço, não é apenas um esporte com carros velozes, é algo plástico e bonito. Então é uma honra poder levar um grande evento como esse para o povo brasiliense, apresentar algo novo e diferente”, explica Gustavo Carvalho, organizador do evento.

Os ingressos estão disponíveis no site www.megadriftbrasil.com.br e custam a partir de R$50

Confira a programação completa:

Sábado 15/04

10h – Abertura dos Portões

11h – 12:30h – Qualify

12:30h – 13h – Almoço

13h – 14h – Visitação Box

14h – 17:30h – Batalhas

17:30h – 18h – Pódio

18h – 18:30h – Carona Radical

Domingo 16/04

10h – Abertura dos Portões

11h – 12:30h – Qualify

12:30h – 13h – Almoço

13h – 14h – Visitação Box

14h – 17h – Batalhas

17h -17:30h – Pódio

17:30 -18h – Carona Radical

Cronograma sujeito a alteração.

MEGA DRIFT BRASIL

Data: 15 e 16 de Abril

Horário: a partir das 10h

Valor: A partir de R$50

Local: Estacionamento da Torre de tv Digital – próximo a Sobradinho

Ingressos: https://www.autoclubes.com.br/eventos/dados/15-04-2023-mega-drift-brasil