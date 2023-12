Medalha da Defesa Civil do DF valoriza apoiadores do sistema

A entrega das condecorações ocorreu no Auditório José Nílton Matos, localizado na Academia de Bombeiro Militar do Distrito Federal

A subsecretária do Sistema de Defesa Civil (Sudec), vinculada à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), fez nesta quarta-feira (6) a entrega de 350 medalhas a autoridades, servidores civis e militares.

A entrega das condecorações ocorreu no Auditório José Nílton Matos, localizado na Academia de Bombeiro Militar do Distrito Federal, com a presença de secretários, autoridades, cidadãos e familiares.

“É mais que justa essa homenagem a pessoas que, independente de sua área de atuação, contribuíram para o importante trabalho que a Defesa Civil desempenha em prol da sociedade”, afirmou o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar.

“Seja na prevenção de desastres, calamidades e outros fatores de risco à população, seja no suporte assistencial aos que necessitam, toda ação junto à Defesa Civil é sempre marcada pela confiança de toda a sociedade. A atuação da unidade é um exemplo não só da integralidade em nossas ações, mas também de união e cuidado ao próximo”, conclui o secretário.

O secretário-executivo de Gestão Integrada da SSP/DF, Bilmar Angelis Ferreira, foi um dos agraciados. “Mais que reconhecimento, é muito gratificante poder contribuir de alguma forma para o trabalho da Defesa Civil, que tem como principal missão o apoio e suporte direto à sociedade. A Defesa Civil, como bem dizem, somos todos nós. Me orgulho de fazer parte desse trabalho extraordinário pelo Distrito Federal”.

A Medalha da Defesa Civil do Distrito Federal foi instituída em 10 de novembro de 2000 pelo Decreto nº 21.698 e homenageia anualmente servidores ou cidadãos, civis ou militares que tenham prestado notáveis serviços ao Sistema de Defesa Civil do DF e do Brasil.

*Com informações da Agência Brasília