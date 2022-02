Maternidades devem informar tipo sanguíneo e fator RH de recém-nascidos

A proposta foi aprovada na forma de substitutivo da relatora, deputada Arlete Sampaio (PT). Ela entende que o conhecimento prévio das famílias sobre o tipo sanguíneo dos recém-nascidos pode ser útil em casos de emergência.

Agora é lei que maternidades informem o tipo sanguíneo e o fator RH dos recém-nascidos. O projeto foi aprovado pela Comissão de Educação, Saúde e Cultura (CESC) da Câmara Legislativa em reunião na tarde desta segunda-feira (14).

O Projeto de Lei 1521/2020, do deputado Martins Machado (Republicanos) torna obrigatório a informação do tipo sanguíneo e do fator RH dos recém-nascidos por hospitais e maternidades da rede pública e privada de saúde do DF.

A proposta foi aprovada na forma de substitutivo da relatora, deputada Arlete Sampaio (PT). Ela entende que o conhecimento prévio das famílias sobre o tipo sanguíneo dos recém-nascidos pode ser útil em casos de emergência.

A reunião da CESC de hoje, com a participação dos deputados Leandro Grass (Rede), Arlete Sampaio, Guarda Janio (PROS) e Maria Antônia (Solidariedade)

*Com informações de Franci Moraes – Agência CLDF