Mascote do zoo, loba-guará Atena já pode ser visitada em recinto

Depois de receber alta do hospital veterinário da instituição, animal conheceu sua casa definitiva neste domingo (4)

Brilho nos olhos dos “convidados”, bandeirolas e um cartaz de boas-vindas. Atena, loba-guará do Zoo carinhosamente eleita a mascote da instituição, não poderia ter tido melhor recepção em sua casa nova.

Depois de um longo período de adaptação e cuidados veterinários no hospital da Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB), ela finalmente pôde conhecer, neste domingo (4), o recinto que será seu lar. A recepção calorosa do público, somada a várias caixas-surpresa recheadas de pé de galinha — sua comida preferida —, fez com que a loba se sentisse à vontade logo nos primeiros segundos de casa nova.

Novo lar

O público aguardava ansiosamente a chegada de Atena. Isso porque a loba-guará, desde que nasceu, em maio do ano passado, já havia conquistado os seguidores do zoo. De lá para cá, os visitantes participaram ativamente de todas as etapas do seu crescimento. Primeiro, foi feita a escolha do nome. Depois, uma votação decidiu qual animal seria o mascote da instituição, e Atena foi eleita símbolo do Zoológico de Brasília.

Depois de passar por todos os cuidados neonatais no hospital veterinário do zoo e se adaptar com a rotina, Atena recebeu alta e pôde ser transferida para a área de visitação. O novo recinto fica localizado no gatário, próximo à administração, e conta com todos os recursos necessários para que ela se sinta, literalmente, em casa. As estratégias de ambientação foram essenciais para que o espaço fosse o mais parecido possível com o habitat natural do animal.

O novo lar de Atena tem vegetação levemente alta, como na natureza, tocas e troncos. Esses itens foram planejados para garantir o bem-estar da nova moradora. Apesar de estar na área de visitação, Atena tem o direito de escolher se quer ou não ser vista. Nos dias em que quiser ficar mais isolada, basta se esconder em alguns dos pontos de fuga, como no cambiamento, entre uma vegetação e outra, ou até mesmo dentro das tocas.

“A Atena é, para nós, muito mais do que um animal”, afirmou o diretor-presidente do Zoo, Wallisson Couto. “Ela representa a nossa instituição e o nosso trabalho em prol do meio ambiente. Nós fizemos uma ambientação no recinto dela e colocamos um enriquecimento que ela já tem o costume de ter para que não se assustasse com o público nem com o local novo.”

Natália Barbi, 40, chegou pontualmente às 10h30 para aguardar a chegada de Atena, marcada para as 11h. Professora de ciências naturais da rede pública de ensino, ela sabe da importância do trabalho de conscientização e conservação exercido pelo Zoológico de Brasília.

“Sempre faço questão de trazer meus alunos”, disse. “Trago meu filho com frequência também. Fiquei sabendo que ela viria para o recinto hoje, então nos programamos para incluir o zoo no passeio de família deste domingo. Eu acho fundamentais essas ações feitas pela instituição, porque a comunidade precisa conhecer os animais da nossa fauna. O lobo-guará é tipicamente do Cerrado e precisa ser conhecido, para que as pessoas se sensibilizem.”

Para conhecer Atena de perto, o público pode visitar o zoo de terça a domingo, das 9h às 16h. O valor da entrada é de R$ 5 (meia).

Com informações da agência Brasília